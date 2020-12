Alexandre VINÇON

Initialement spécialisé dans le développement de logiciels embarqués, aujourd'hui mon expertise couvre également les logiciels débarqués.



Grâce à mes expériences très variées (aéronautique, ferroviaire, énergie, ...) j'ai pu progresser sans cesse non seulement sur mon cœur de métier - le développement - mais aussi sur toutes les autres compétences qui gravitent autour.



Ce qui motive en premier lieu est de faire du travail utile: j'aime tout particulièrement accompagner les clients et les équipes commerciales pour recueillir les besoins, les retours d'expériences, et proposer des innovations pour répondre aux attentes des utilisateurs.



Mes compétences :

Logiciel embarqué

C

Force de proposition

Java

Informatique industrielle

C#

Autonomie

Analyse