Alexia SEVOS (ALEXIA SEVOS)

Agée de 18 ans, Lycéenne en terminale STMG actuellement, je postule à l'IUT2 de Grenoble pour un BUT TC de préférence en alternance, l'an prochain car attirée par le monde du commerce.

Sur le plan professionnel j'ai 2 stages à mon actif

- Celui de seconde chez EATON (entreprise internationale à Montbonnot st Martin en ISERE) et celui de première chez RENAULT (Saint Martin d'Hères en ISERE) où j'ai pu découvrir les secteurs de la finance, des ressources humaines, du marketing et du management

- Babysitting

- Coaching en tant que bénévole dans mon club de gymnastique jusqu'en juin 2020

- Ambassadrice dans une association qui s'intitule "Les ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement" depuis 2 ans avec interventions dans les établissements scolaires et projet vidéo en cours.