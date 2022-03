Alexia VANNI

Mise en place d’une stratégie de communication en collaboration avec les différents acteurs du projet. Capable de fixer des objectifs et d’assurer un suivi des résultats. Veille et maîtrise des supports. Coordination, écoute, conseil et créativité. Webmaster et community manager. Documentation. Gestion de projet.



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analyser écouter réfléchir agir

Force de proposition

Conseil

Logiciel documentaire

Stratégie de communication

GED Collaborative

Direction de projet

Analyse des besoins

Créativité

Veille stratégique

Autonomie

Audit

Aisance relationelle

Adaptabilité

Webmaster

PAO

Gestion de projet web