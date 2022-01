Je suis Alexis Bleuze, j'ai 23 ans et je suis entrepreneur dans ma propre entreprise depuis maintenant 2 ans.

2ans, parce que j'ai eu une première entreprise en 2017, dans l'informatique qui n'a pas atteint mes objectifs donc du coup je me suis réorienté.

Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup des autres, et grâce à leur conseil ou expérience, je renforce mon socle de compétence. Aujourd'hui, je m'inscrit afin de rencontrer des salariés et des chef d'entreprise pour enrichir mes compétence, et apprendre l'humilité car on a toujours besoin d'être noble.



Mes compétences :

Réglementation et organisation du transport

Restauration commerciale

Administratif

Hôtellerie

Assistance administrative

Gestion administrative

Transport ferroviaire

Contentieux administratif

Secrétariat

Transport maritime

Transport

Transport routier

Administration d'entreprises

Respect des engagements

Sens du contact

Gestion des stocks

Inventaire