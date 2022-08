Bienvenue sur mon profil Viadeo.



Vous pourrez trouver toutes les informations concernant mon cursus scolaire et mes expériences professionnelles.



Je suis actuellement (depuis le 1er Juillet 2015) contrôleur de gestion au Centre Hospitalier Eure-Seine d'Evreux, responsable des pôles Médecine Générale, Médecine d'Urgence, et Médico-Technique.



Je suis diplômé Bac +5 "Manager d'affaires en contrôle de gestion"​ depuis le 30 Juin 2015 après avoir effectué 3 ans en apprentissage (de la licence jusqu'au Master) dans l’entreprise Technip Flexi France au Trait.



En Juin 2014, j’ai fondé une association audiovisuelle, d’une vingtaine de personnes, que je préside depuis. Son objet : la réalisation, production, montage, et diffusion de vidéos pour professionnels et particuliers.



Cordialement,



Alexis Cassel



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

IFS applications

Reporting financier