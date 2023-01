Alexis DAGNIAUX (ALEXIS DAGNIAUX)

Issu d'un baccalauréat scientifique, j'ai entamé des études en sciences sociales avant de changer de voie et d'intégrer le marché du travail, avec divers expériences professionnelles comme agent de production au sein d'Amazon, agent de promotion chez Lactalis ou encore employé libre-service au sein de Carrefour. Souhaitant m'orienter dans les ressources humaines, je prépare en amont un titre professionnel d'assistant commercial à l'AFPA, je recherche donc deux stages de cinq et trois semaines en tant qu'assistant commercial et un contrat d'apprentissage en tant qu'assistant de ressources humaines dans le département de la Somme.