Évoluant dans les domaines du cinéma, théâtre et de l'événementiel,

Alexis DIENNA a adjoint le Maître d'armes Robert HEDDLE-ROBOTH en escrime artistique

et théâtrale lors de stages, ainsi que divers réglages scéniques en France et à l'étranger.



Coordinateur cascades et chorégraphe de combat, il règle les scènes d'action adaptées

au scénario ou canevas lui étant fourni. Compose une équipe technique adéquate,

sélectionne les cascadeurs appropriés et sécurise l'ensemble.



Il crée des spectacles thématiques de cape et d'épée, saynètes chorégraphiées de duels,

ainsi que des ballets d'escrime en alliance avec la danse.

Réalise également des exhibitions et performances "Cascades - Stunt" incluant

plusieurs effets spéciaux.





Contact : alexis.dienna@gmail.com



https://www.escrimecascade.com



https://www.facebook.com/escrimecascades

https://www.instagram.com/escrime.cascade



https://www.imdb.com/name/nm5862057/

https://fr.linkedin.com/in/alexisdienna

http://escrimecascade.centerblog.net



Vidéos :

https://vimeo.com/escrimecascade

https://www.youtube.com/user/TheLexTRM



Articles de presse :

https://photos.app.goo.gl/wZ8sr34j37p8dUNs6



#AlexisDienna #EscrimeCascade #StuntWork #StuntLife



Mes compétences :

Acteur

Arts

Performance

Sport

Artiste

Spectacle

Entertainment

Culture

Coaching professionnel

Cascadeur

Mise en scène

Coaching d'équipe

Spectacle vivant

Coaching individuel

Coaching sportif

Evénementiel

Team building

Comédie

Coaching

Séminaires d'entreprises

Comédien

Chorégraphie

Intervention

Prestation