Alexis DUPOND

J'ai 20 ans d'expérience dans la vente de solutions informatiques à valeur ajoutée auprès des grands comptes des secteurs industriels, tertiaires, santé et publics.



Mes principales compétences sont les suivantes



1. J’aime prospecter, fidéliser des clients et vendre des solutions informatiques innovantes et complexes.

2. Je sais comprendre les enjeux des clients, concevoir des stratégies commerciales, et mettre en œuvre des plans d'action, pour les convaincre d'acheter les solutions que je propose.

3. Je crée des relations de confiance et de qualité, à long terme, avec mes clients, mes fournisseurs et mes partenaires.

4. Je sais trouver les compétences adéquates et coordonner un travail d'équipe pour mener à bien les projets dont j'ai la responsabilité.

5. J'ai une grande faculté d'adaptation et j'aime développer mon expertise dans différents domaines pour proposer toujours plus de valeur ajoutée à des clients également divers et variés.



en synthèse : « je suis un développeur ambitieux, qui aime créer des relations de confiance avec ses clients et trouver des solutions concrètes pour atteindre des résultats ».



Mes compétences :

BTP

Cisco

Cloud

Cloud computing

COMPUTING

Construction

Data center

DSI

Huawei

Informatique

Microsoft Visio

Network

Optique

Router

Routeurs

Sécurité

Security

Stockage

Storage

Switch

Switchs

Telecom

ToIP

Transmission

Transport

Video

vidéo surveillance

Visio conférence

Wdm

WI-FI

WiFi

Wifi…

WiMAX

Vente

Développement commercial

Information Technology

Réseau

IP

Business development