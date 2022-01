Alexis DUVILLIER

Ingénieur System chez EXPLEO



Ingénieur Consultant EXPLEO/ASSYSTEM:

- 1 an chez NEXTER - architecture de système de systèmes - secteur défense

- 1 an de projets internes - Ingénieur Qualité projets - secteur défense

- 1 an chez MOSS - AMOA - Ingénieur système de systèmes - secteur défense

- 18 mois chez Thalès Optronique: Ingénieur système - secteur défense

- 6,5 ans: spécification avionique logiciel embarqué sur systèmes train datterrissage: freinage et guidage A350



3 ans Ingénieur Consultant AKKA I&S :

- chez ALSTOM : spécifications ferroviaires

- chez EADS : qualification d'un réseau fédérateur d'Intranets

- chez SAGEM MOBILE : architecte logiciel en téléphonie mobile



9 ans Ingénieur Consultant Europe Informatique puis Syntegra (BT):

- vulgarisation de l'Internet Mobile auprès des clients de la SSII.

- chez ALCATEL MOBILE PHONES : architecte logiciel telecoms : rédaction de spécifications IHM, fonctionnelles et systèmes.

- chez DASSAULT ELECTRONIQUE : ingénieur développement



Service National:

- service Informatique de l'Etat Major de Lille



Mes compétences :

Alcatel

Architecte Logiciel

Avionique

CMMI

DBMS

HTML

IHM

JAVA

Microsoft SQL

Mobile

PHP

Télécoms

Téléphonie

Téléphonie mobile

UML

Validation

Systèmes et réseaux