Alexis FILLON

Digital Marketeur passionné, actuellement en poste chez AT Internet à Bordeaux (éditeur de solution digital analytics, leader reconnu par Forrester en 2014 et 2017) et en charge du marketing automation, de la génération de leads et du community management.



Je crois en la bonne utilisation des données pour soutenir la prise de décision. La donnée, quand elle est structurée et de source fiable, est pour moi la meilleure arme du marketeur !



Je suis issu d'une formation en communication et marketing qui s'est concrétisée par l'obtention d'un Master en Communication Digitale et Community Management (INSEEC, promotion 2014).



Au plaisir d'échanger sur vos problématiques digitales :)



Mes compétences :

Webmarketing

Community Management

Communication

Marketing

SEO

Web analytics

Traffic management

SEA

Google Adwords

Publicité en ligne

Inbound Marketing

Lead management

Marketing Automation

Lead generation