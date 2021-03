Alexis HARAND

Ingénieur généraliste Mécanique, Thermique, Fluides et Matériaux, j'ai construit mon parcours à travers des études de projets techniques et industriels et la prise de responsabilité dans ces mêmes projets.



Imaginer, concevoir, mettre en oeuvre à travers un travail d'équipe sont ce qui me motive.



Passionné de technique, j'aime découvrir de nouvelles technologies et les apprivoiser pour mieux les employer, les partager et participer au développement.



J'affectionne la coopération aussi bien dans le travail que dans mes activités sportives et ludiques.



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

Gestion de projets

Informatique

Marchés publics

Management d'équipe

Plomberie ventilation

Électricité

Chiffrages

Pipeline

Bureautique

Thermique

Recherche et développement

Mécanique

Ingénieur

Matériaux

Industrie

Deviseur

Bureau d'études