Je suis en charge de l'intégration de progiciels dédiés à la gestion de stock pour les entrepôts.

Voici les principaux aspects de mon métier :

- Analyse des besoins et Analyse fonctionnelle

- Mise en œuvre des Développements et Tests Unitaires

- Exécution de la Recette avec le client et Formation des utilisateurs finaux

- Planification et attribution des tâches

- Mise en production du progiciel

- Suivi en garantie

- Présentation de démos



Mes compétences :

Oracle

Java J2E

Logistique