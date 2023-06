Alexis PERROT

Titulaire d'un Master 2 à lEuropean Business School Paris en spécialité Finance (diplômé en décembre 2017), je dispose d'une expérience de quatre ans en tant qu'auditeur financier au sein du cabinet Aca Nexia. Ces années daudit mont permis d'acquérir une bonne culture comptable/financière, de gagner en rigueur et en maturité sur des sujets de gestion d'équipe et de relation clients. J'ai parallèlement suivi une formation complémentaire, délivrant une certification à la clef, en finance d'entreprise : l'ICCF@HEC Paris. Cette formation m'a permis d'acquérir trois compétences fondamentales en finance d'entreprise : mener à bien une analyse financière, une évaluation de société et faire des choix judicieux d'investissement et de financement. Cette montée en compétence financière avait essentiellement pour objectif de me permettre de postuler à un poste de Consultant (Senior) en Transaction Services. Lors de cessions/acquisitions d'entreprises ce travail d'enquête et de prévention des risques/opportunités, susceptibles d'impacter leur valorisation, via une analyse financière des cibles sur leurs aspects financiers/comptables, business et contractuels en s'intéressant à la fois aux performances passées et aux projections futures est captivant et m'attire énormément. Il contribuerait à l'enrichissement de mon expérience professionnelle dans un métier challengeant, alliant technique et analyse, présentant une suite logique à mon parcours en audit et à ma formation.