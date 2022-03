Alexis PROUT

D'abord électricien dans le domaine domestique, j'ai évolué dans le tertiaire pour développer mes compétences puis me suis orienté dans le secteur industriel où j'ai diversifié mes compétences (mécanique industrielle, électrotechnique, automatisme).

D'abord comme exécutant, puis chargé de travaux et actuellement chef de chantier sur certaines interventions.

Apprentissage de nouvelles compétences et évolution dans mon domaine sont mes lignes directrices.



Mes compétences :

Dépannage / assistance technique

Mise en service/réglage

Modification / réfection

Automatisme/ électromécanique

Maintenance / contrôle règlementaire