En poste de concepteur-Dessinateur / chiffreur de projet industriel et tertiaire en tous corps d'état, La satisfaction du client et le sens de l'entreprise sont mes principaux objectifs.



Le professionnalisme, l'esprit d'équipe et la bonne humeur sont les clés pour que nos réalisations soit la fierté de notre entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD

Architecture

Archicad