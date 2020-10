Trente ans d'expérience commerciale terrain, managériale et de négociations grands comptes dans la décoration, le prêt à porter et la maroquinerie auprès de la GSA, GSB, du discount et des circuits traditionnels. Orienté résultats, sachant faire preuve de discernement, actif et déterminé.



Mes compétences :

Vente

Luxe

Relationnel

Merchandising

Organisation

Management

Mode

budgets

Microsoft Windows