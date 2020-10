Alfred LANDAIS

Après plus de 20 ans dexpérience dans les métiers de l'environnement de travail et dans le management de transition, LDS associés intervient sur vos projets de transformation, évolution et management relais. De la start-up aux grands groupes, en passant par les ETI et PME / PMI.

LDS Associés intervient et orchestre les grandes familles dactivités suivantes :



- Lexploitation technique des bâtiments : Maintenance des équipements, maitrise énergétique, réparations et petits travaux, aménagement, sécurité, propreté

- Services aux utilisateurs : Services attachés au bâtiment : accueil, standard, restauration ou à destination des utilisateurs finaux, courrier, conciergerie, coursiers, fitness

- Moyens mis à disposition : Voyages, flotte automobile, achat hors production, fournitures, travaux dimpression

- Gestion de projet : Rédaction de cahiers des charges, conduite dappels doffres, travaux et petit entretien, déménagement, aide en AMO

- Limmobilier : Gestion des baux, recherche de sites, négociation, property management, travaux



contact@ldsassocies.fr