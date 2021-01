Alfred NEWTON

Passionné par la finance et les sciences j'ai décidé de ne pas me restreindre lors de mes études. J'ai choisis de faire un double cursus pour obtenir une licence en Chimie clinique ainsi qu'une licence d'économie. Par la suite, j'ai obtenu un bachelor en Finance.



Désormais je gère le portefeuille de mes clients et en fructifiant leur économie en faisant des prévisions sur les actions des entreprises qui prendront de la valeur. Et en revendant les actions avant que celles-ci ne décotent en bourse.