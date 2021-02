Bonjour



Médecin du travail à temps partiel en service inter-entreprises.

Ostéopathe en libéral à Bénaménil (54450).

Educateur sportif en Aïkido à Blâmont 54 (avant Covid...et après, j'espère...).

Ancien psychothérapeute congitivo-comportementaliste.



Je suis tourné vers l'approche de l'"Homme Global" et donne aux salariés, patients, élèves que je rencontre, un point d'appui pour aller vers la découverte d'eux mêmes.



NB : merci aux recruteurs potentiels de ne plus me proposer de poste de médecin du travail (je suis bien là où je suis).



Bien cordialement,

Alfred Scheuer



alfred.scheuer@gmail.com



Mes compétences :

Santé au travail

Ostéopathie

Accompagnement