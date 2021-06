Alfredo BREMONT

Je suis artiste peintre, école de cinéma a londrès.

langues ,anglais,espagnol, français.

philosophie du loisir écrit politique est avec l'intention de transmettre un autre forme de penser est raisonner transcendantalement.

peut être notre siècle ce le siècle de changement de la pense de la raison ou le illogique devient logique, et de cet sens inhabituelle ont perçoit plus nettement l'abject et le sujet, donc un pas vers la réalité mouvante dans un nouveau univer du concept esclavage existant entre la dualité de la stimulation et du réponse. la-ou le mariage de la science et de l'art se consomme.



Mes compétences :

Fims, art, painting, writing

Psychology,science,artistic perception, newsmen

Music

Art

Subtilité

Réactivité

Humour

Analyse

Curiosité