*************************

ACTUELLEMENT

Associé & Directeur Commercial de

Société Caravane Du Sahara

Agence de Voyages, Licence A.

Située à Houmt Souk- Djerba - Tunisie

***********************

- Je conçois vos circuits sur mesure et suivant votre goût.

- Je prépare les visites, activités pour rendre votre séjour plus agréable.

- Je mets en place des circuits hors du commun , en mettant l'accent sur la richesse de notre pays.

- Je vous mène au coeur d'un grand désert pour découvrir une nuit à la bel étoiles...bivouaquer au milieu de nul part.

- Je travaille avec des groupes.



Mon activité dans le domaine du tourisme :

Pour vos excrusions, randonnées et trecks en Tunisie, dans le sud et surtout dans le désert tunisien je vous invite à consulter mon site

www.guide-tunisie.voyage





Merci

Ali Benbouali

00216 21085910



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Vente

Tourisme