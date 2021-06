Ali CHEBBI (ALI CHEBBI)

Je suis Ingénieur conseil en Génie Civil avec plus de 8 ans dexpériences dans la Tunisie et à létranger (GCC). Inscrit dans lordre dingénieur tunisien et agrée par MEHAT.

Mes stages:

Juillet 2010: Formation dans la Direction Régionale des Travaux Publics et du Logement (Bâtiment de la Fonction Publique) en Tunisie qui surveille et

contrôle la mise en oeuvre des projets sous différents départements

gouvernementaux.

Juillet 2011: Stage en cabinet d'ingénieurs-conseils d'experts accrédités dans le bâtiment DEGACHI Zoubeir (Bureau tunisien des études); Conception et calcul de béton armé et étude d'un bâtiment R+2).

Février à Juin 2012: Projet de fin d'études a INTERNATIONAL STUDI (Société

Française) études de conception du deuxième pont de Ziguinchor au Sénégal(Pont de béton précontraint sur poutre de rivière, nouvelle technologie).

Mon Experiences :

Juillet 2012 à Février 2013: travailler comme ingénieur débutant au bureau

études d'ingénieurs-conseils d'experts accrédités dans le bâtiment (Bureau

tunisien des études); expertise, mètre et contrôle de chantier à Tozeur.

Avril 2013 à mai 2015: Travailler avec Consolidated Contractors International Company (CCIC), RAS AZ ZAWR POWER ET DÉSALISATION (projet RKPP) en Arabie Saoudite, la plus grande centrale électrique et de dessalement au monde.

Mai 2015 à Mars 2016: Travailler avec Consolidated Contractors International Company (CCIC), JIZAN REFINERY UTILITY PACKAGES en Arabie Saoudite le client est ARAMCO.Lun de plus grand raffinerie au sud du KSA.

Mars 2016 à Décembre 2017: Travailler avec Consolidated Contractors

International Company (CCIC), JIZAN REFINERY plus que 100 Réservoirs en

Arabie Saoudite le client est ARAMCO.

Décembre 2017 à Mai 2018: Travailler avec Consolidated Contractors

International Company (CCIC), Jet Fuel Pipeline 132 KM en Qatar le Client est Qatar Petroleum.

Mai 2018 à Aout 2019: Travailler avec Consolidated Contractors International Company (CCIC), mise à niveau de la rue de mesamair et la construction des nouveaux pont en Qatar Le Client est Ashghal Qatar.

Janvier 2020 à jour: Travailler Ingénieur conseil en génie civil chez MEHAT

Tunisie et j offre mes services com :

-Etude : calculs et conception plans génie civil

- Préparation des dossiers d'appel d'offres (propositions technique & financière),

- Préparer les documents de manifestation d'intérêt (présentation, références de l'entreprise et des équipes intervenantes, Fournisseurs,),

- Aider à organiser, planifier et préparer des ateliers pour le projet,

- Vérifier, planifier et coordonner les rendez-vous, réunions et événements,

- Préparer et soumettre des rapports dactivité,- Suivre léquipe terrain (technicien et installateur),

- Assurer le suivi et la mise à jour du tableau de bord des présences des équipes techniques ;

- Mettre à jour toutes les informations sur un logiciel ERP ;

- Tenir à jour les inventaires des équipements et évaluer les nouveaux équipements,