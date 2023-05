Ingénieur d’état en hydraulique spécialité « eau potable », je bénéficie d’une expérience professionnelle d’une année et demi dans l’assainissement comme étant ingénieur chargé d’études au sein de la société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL/SUEZ Environnement). Par ailleurs, compte tenu de ma formation de master 2 traitement des eaux, cette formation qui m’a permis d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques à solide base, d’appréhender toutes les techniques de traitement des eaux potables et d’épuration des eaux usées sur les différentes filières à savoir : Eau, Air et Boue.

Je bénéficie également d’un stage pratique de sept (07) mois au sein de la société (Stereau / SAUR) sur la construction de la nouvelle station d’épuration de 17000 EH à procédés membranaires à Clohars – Carnoet (Bretagne), grâce à ce stage je me suis parfaitement familiarisé avec les équipements et matériels installés sur l’usine, ainsi que les modalités de fonctionnement et le process notamment le montage, le fonctionnement et l’exploitation du procédé membranaire (SP 400) type plaques planes. J'ambitionne de consolider mes connaissances déjà acquises et d'avoir l'occasion de les enrichir, d'avancer dans le bon sens et de persévérer dans ce domaine qui rallie pour moi plaisir, travail et évolution.



Mes compétences :

AutoCAD

COVADIS

EPANET

GMAO