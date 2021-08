Ali ELAYADI

J’occupe actuellement un poste d’Ingénieur analyste développeur, j’ai été amené à suivre des projets de la phase de la préparation des cahiers de charge, jusqu’à le déploiement chez les clients, autant que développeur et gestionnaire. J’ai acquis diverses compétences comme la gestion de projet, le management d’équipes ou encore la conduite des travaux, ce qui m’a permis d’apprendre la rigueur, l’autonomie et la gestion des crises dans diverses situations.



Mes compétences :

Dotnet

sqlserver

C#

VB.net

php

Silverlight

Team Foundation Server

C++

Ruby On Rais

postgres