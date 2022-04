Ali Ghanemi, 47 ans, 26 ans d’expériences dans les différents domaines de la Logistique, de la gestion d’approvisionnements, de réimplantions d’entrepôts, planification de productions et gestion des transports.

Ma rigueur et mon implication dans les missions qui m’ont été confiées, m’ont permis d’évoluer au sein des différentes entreprises pour lesquelles j’ai travaillées.

Aujourd’hui Manager Logistique, j’accorde tout autant d’importance à l’atteinte des objectifs qui me sont confiés qu’à la manière de les atteindre. L’esprit d’équipe reste une clef importante du succès.