Ali GRIRATE

6 ans d'expériences professionnelles dans le domaine de bâtiment et travaux public, j'ai travailler avec de nombreux sociétés dans différents secteurs d'activités (Control, suivi ,et organisation des chantiers,la gestion des travaux conforme au cahier de charge,.....)



j’utilise plusieurs logiciel informatique(AUTOCAD,Ms PROJECT,MICROSOFT OFFICE(Word,Excel. Power point)

-J'exerce sur les projets plusieurs rôles variés ,conducteur de travaux,chef chantier,technicien.



-Mon ambition est de mettre à profit tous ces acquis pour la mise en œuvre des meilleures solutions



Mes compétences :

Planification & Installation de Chantier

Etablissement des Métrés (les attachements pour

Une bonne capacité de travailler

Pilotages et gestion des travaux conforme au ca

Contrôle et suivi des travaux ; route et d’ouvra

Coordinations & Contrôles Techniques

AutoCAD

Adobe Photoshop