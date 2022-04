Ali HAMMOUD

Concepts acquis : ERP, Business Intelligence, Architecture SOA, Base de données repartie, Web services, conduite du changement, gestion de projet Agile.



Parce que ce ne sont pas les produits/outils qui apportent le plus mais c'est plutôt le concept, j'ai une polyvalence personnelle basée non seulement sur des produits Oracle : JD Edwards, ODI, BI Publisher, UPK, JDeveloper, Oracle DB etc...

Mais aussi sur d'autres produits : Hadoop, AS400, MSSQLSERVER, MSBI, SSRS, SAS...



Double formation MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises).



Capable de m'adapter à n'importe quel environnement de travail, et de m'entendre bien avec chaque équipe de travail vu mon travail comme consultant.



Curieux, Autonome, dynamique, efficace.



Mes compétences :

Jd edwards oracle

Java EE

JD Edwards

ODI

Méthode agile

Redmine

UPK

Optio

As400