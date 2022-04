Ali HASSANI

Je suis ingénieur d'Etat en Génie Civil- de nombreux travaux dans les laboratoires de matériaux de construction.

j'ai été journaliste et je suis rédacteur collaborateur.

je m'intéresse aux questions liées au développement durable et à la protection de l'environnement.

j'ai écrit un livre sur le thème de l'ancrage culturel et la symbolique de l'eau.

je me spécialise dans la gestion des conflits et la médiation.

j'anime régulièrement des ateliers et des séminaires sur le thème de la gestion des conflits et la médiation pour un public adulte de divers horizons.

je suis consultant pour les questions environnementales et comportementales vis à vis de la sécurité.

je m'intéresse à la communication de l'entreprise.

j'ai coordonné plusieurs travaux de groupe en matière de force de vente et de marketing.

je m'intéresse à l'élaboration, au suivi et à la réalisation des concepts dans différents domaines et spécialités.

je m'intéresse à l'écotourisme.



Mes compétences :

Animation

Communication

Conseil

Environnement

Evénementiel

Facilitation

Formation

Gestion des conflits

Journalisme

Marketing

Médiation

Modération

Protection de l'environnement