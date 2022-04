Ali HEDDOUN

Bonjour.

je voudrais me présenter simplemnt et rapidement donxc en faisant des impasses.





ancien professeur de mathematiques ( exercice un an seulemnt) /math sup et spé 3/2/ intégre l'Ecole des mines de Nancy (en France).experience dans les mines fini directeur général d'une importante société miniére (mine metallique).

passage par le secteur privé au Maroc /Holdins cotée en bourse et groupe diversifié dans l'industrie et les mines.

depuis 1982 je monte la société Sacmi(sarl) ou je suis encore.

langues

arabe / français/ espagnol/ anglais

notions d'allemand et d'italien.



Mes compétences :

Afrique

Gsm

Maroc

Telecom