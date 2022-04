Titulaire d'un master spécialisé en management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, ayant une licence professionnelle en industrie agroalimentaire, j'ai rejoint le groupe COPELIT conserverie DAMSA comme étant responsable qualité à septembre 2017. Depuis février 2018 j'ai intégré le groupe NEWREST comme étant responsable qualité, je suis chargé de l'accompagnement, formation et sensibilisation en terme d'hygiène, qualité et santé et sécurité au travail.