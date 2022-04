Ali IFTISSEN

Cadre Marocain marié 3 enfants, titulaire d'une licence en économie (Bac+4) puis d'un DCESS en finance audit et contrôle de gestion.



10 ans d'expérience en tant que conseiller commercial.



Désormais je fais partie de l'équipe ANAPEC (Agence Nationale de la promotion de l'emploi et des compétences) : mise en relation, orientation, information, insertion, réinsertion, accompagnement, animation et auto-emploi.



Mes compétences :

Business plan

Création d'entreprise

Animation de groupes

Accompagnement à l'emploi

Animation de formations