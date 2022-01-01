Ali ISSARI

ONUDI/PNUD
- EXPERT INTERNATIONAL EN FINANCE DES PME
1993 - 1993PARACHEVEMENT,DANS CADRE COOPERATION SUD/SUD, DU PROGRAMME D'ASSISTANCE INTEGREE AUX PME/PMI GUINEENNES.
EXPERT EN FINANCES AYANT A APPORTER LA"TOUCHE"FINANCIERE AU CANEVAS D'EVALUATION DES PROJET DE CREATION ET D'EXTENSION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DES PME/PMI GUINEENNES.IL S'AGISSAIT D'ENCADRER UNE DIZAINE DE CONSEILLER ET D'ASSISTER AU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME.
MISSION REUSSIE A TEL POINT QUE MES RECOMMENDATIONS ONT ETE SUIVIES A LA LETTRE ET LES RESULTATS ONT ETE AU RDV PUISQUE J4AI ETE SOLLICITE DE NOUVEAU POUR REVENIR LE CONSTATER DE VISU.J'AI DECLINE L'INVITATION DU FAIT DE MES RESPONSABILTES ACTUELLES;
BANQUE DE DEVELOPPEMENT
- CADRE RESPONSABLE
1979 - 1987SPECIALISTE EN EVALUATION DE PROJET ET GESTION DES LIGNES DE CREDIT INTERNATIONALES;
RESPONSABLE DE DIVISION PME/PMI.
PROGRAMME D'ASSISTANCE INTEGREE.COLLABORATION AVEC BIRD,BAD,BEI..