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Ali ISSARI

RABAT

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Société de crédit - Directeur general

    maintenant

  • Société de crédit - Directeur general

    maintenant

  • ONUDI/PNUD - EXPERT INTERNATIONAL EN FINANCE DES PME

    1993 - 1993 PARACHEVEMENT,DANS CADRE COOPERATION SUD/SUD, DU PROGRAMME D'ASSISTANCE INTEGREE AUX PME/PMI GUINEENNES.
    EXPERT EN FINANCES AYANT A APPORTER LA"TOUCHE"FINANCIERE AU CANEVAS D'EVALUATION DES PROJET DE CREATION ET D'EXTENSION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DES PME/PMI GUINEENNES.IL S'AGISSAIT D'ENCADRER UNE DIZAINE DE CONSEILLER ET D'ASSISTER AU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME.
    MISSION REUSSIE A TEL POINT QUE MES RECOMMENDATIONS ONT ETE SUIVIES A LA LETTRE ET LES RESULTATS ONT ETE AU RDV PUISQUE J4AI ETE SOLLICITE DE NOUVEAU POUR REVENIR LE CONSTATER DE VISU.J'AI DECLINE L'INVITATION DU FAIT DE MES RESPONSABILTES ACTUELLES;

  • BANQUE DE DEVELOPPEMENT - CADRE RESPONSABLE

    1979 - 1987 SPECIALISTE EN EVALUATION DE PROJET ET GESTION DES LIGNES DE CREDIT INTERNATIONALES;
    RESPONSABLE DE DIVISION PME/PMI.
    PROGRAMME D'ASSISTANCE INTEGREE.COLLABORATION AVEC BIRD,BAD,BEI..

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau