Ali JEBALI

1Management:

-animation de l'équipe de vente (suivi des objectifs,analyse des résultats)

-reporting des informations commerciales(clients,produits,marché)



2Vente:

-Accueil de la clientele

-conseil et vente

-Suivi des indicateurs CA et proposition de plan d'actions d'optimisation



3Marketing clients:

-Mise a jour du fichier clients

-Actions visant à fidéliser et à dévelopeper la clientele.



4Gestion des stocks et des achats:

-Contribution aux achats de la boutique

-Optimisation de la gestion du stock et organisation des inventaires.



5Merchandising:

-Mise en place de la collection dans la boutique dans le cadre de la politique merchandising



Mes compétences :

Dynamisme

Esprit d'équipe

Polyglote

Polyvalence

Prise de résponsabilité