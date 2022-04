Juriste de formation, Ali Kabré est un journaliste professionnel reconnu du monde des médias ; il est fondateur et directeur de la société Framedia Communication, une plateforme bilingue de Services Audiovisuels - Presse, et Traduction qui a vocation à servir de pont entre les opérateurs économiques et culturels d'Afrique et d'ailleurs.



Consultant et Fixer, il aide à la production de documentaires pour Radios et Télés du monde entier.



Ali Kabré est résolument engagé dans les actions de développement des médias d’Afrique et de la langue française, il assure la formation en journalisme francophone des étudiants du département français de l’université de Lagos, au Nigeria, avec un programme quotidien de diffusion d'informations et de divertissement en français.



Il a auparavant été correspondant pour RFI, France 24, TV5, Radio Canada, Voice of America, Radio Suisse Romande, Radio Oméga, et a participé l’exécution du programme phare de l'African Media Initiative (AMI), le Forum des Leaders des médias d’Afrique (AMLF), qui se tient chaque année en alternance dans différents pays du continent.



Mes compétences :

Journalisme

Fixing

Production audiovisuelle

Traduction anglais français

Droit