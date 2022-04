Amélioration mes connaissances proféssionnelles .

Amélioration de ma situation de vie.









Mes compétences :

Réalisation des plans et des schémas électrique

Maintenance corrective et préventive des machines

Réalisation des plannings de la maintenance préven

Réalisation des chemins de câble

Câblage, canalisation et réalisation des armoires

Entretien générale des machines

Analyse et réparation des systèmes hydrauliques