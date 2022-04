Ali KAMAGATE

Depuis Juin 2006 : Consultant - Senior partner

-Directeur du Bureau DATACIM-Abidjan

-Chargé de la coordination du suivi des activités pétrolières de Ben&Co en Côte d'Ivoire (Bitumes et chez les clients miniers)

-Point focal pour la fourniture de gasoil à la mine de Tongon (Korhogo) avec pilotage du projet de gestion intégrée informatisée (Solution LAFON) depuis Mai 2009



Juin 2001 à Mai 2006 : Directeur Commercial (Elton-CI)

-Mise en route de la filiale Elton Oil Company en Côte d’Ivoire

-Intérim de la Direction Générale et relations avec tous tiers (Administration, Banques, etc.)

-Définition de la politique et stratégie clientèle (choix des canaux de distribution)

-Comptabilité (tenue et suivi en relation avec le cabinet comptable)



Octobre 1997 à Mai 2001 : Chef usine & production à SIFAL (Société Ivoirienne de Fabrication de Lubrifiants)

-Fabrication et conditionnement des lubrifiants SHELL, ELF, MOBIL, TOTAL à destination de Côte d’Ivoire, Togo, Mali, Burkina Faso, Bénin, Niger, etc. Encadrement de 70 agents et opérateurs. Supervisions des sections Maintenance, Fabrication, Logistique & Transit

-Certification Qualité ISO 9002 (Elaboration et mise en oeuvre du Manuel et des procédures)

-Point focal Sécurité HSE (Health, Security, Environment) de l’usine.



Mars 1997 à Septembre 1997 : Responsable ventes BITUMES (Export et Marché local).Chargé de la clientèle des secteurs MINES, BATIMENT, TP, TRANSPORT, TELECOM



Décembre1995 à Mars 1997 : Chef service CONSOMMATEURS (Shell-CI / Département Ventes & Marketing)

-Définition en accord avec le Directeur Commercial de la politique et stratégie clientèle

-Gestion d’un portefeuille client (CA annuel d’environ 5 Milliards de FCFA)

-Prévision et gestion du budget dédié aux activités du service (160 Millions de FCFA)

-Encadrement d’attachés commerciaux / Formation de la clientèle à la gestion de dépôt privée d’hydrocarbures (Procédure de réception des produits, gestion stock, Sécurité)



Mars1995 à Décembre 1995 : Chef service ACHATS & TRAVAUX (Shell-CI / Département Technique)

-Organisation et mise en place du service EXTERIEUR (Achats et travaux)

-Gestion des contrats fournisseurs, Mise en œuvre d’appels d’offres (à l’échelle sous-régionale)

-Réalisation des consultations pour la maintenance et les travaux neufs / Suivi des chantiers



Janvier 1995 à Mars 1995 : Attaché Technico-commercial LUBRIFIANTS (Shell-CI / Département Commercial)

-Assistance Technique Lubrifiants à la clientèle industrielle (Préconisation de produits Shell, Analyse et commentaire de résultat de laboratoire), Suivi de la Clientèle Revendeurs

-Gestion de stocks lubrifiants (contrôle des formulations, commande et suivi de la production auprès de l’usine SIFAL, suivi des commandes à l’import en liaison avec le transit)



Juillet 1994 à Janvier 1995 : Attaché Technico-commercial CONSOMMATEURS (Shell-CI / Département Commercial)

-Suivi des comptes clients industrie, PME, Hôtellerie, Administration

-Conseiller PRODUITS et Assistance technique en matière de dépôt de produits pétroliers



Juin 1994 : Ingénieur Bureau d’Etudes (SACO Abidjan / Département Technique)

-Etude d’implémentation optimale des nouvelles lignes de l’Atelier de Traitement Masse

Implémentation des lignes de pressages et de moulage de la masse de cacao

-Implémentation des unités de concassage des tourteaux

-Définition des aires de manutention et de stockage des produits semi-finis.



Mes compétences :

Auditeur Interne

Auditeur interne qualité

Conception

Electromecanicien

Lubrifiants

Mécanique

pétrole

Production

Qualité