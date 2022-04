Doctorant en Informatique (soutenance prévue en Avril 2017) sur le sujet: Correction colorimétrique des vidéos haute vitesse sous éclairage artificielle.

Le but de cette thèse était d'explorer et de mettre en oeuvre des méthodes de détection et de correction automatique du papillotement sur des acquisitions haute vitesse. Au cours de la thèse, nous avons effectué plusieurs contributions sur la correction de couleurs et de luminosité dans les vidéos, en gérant simultanément le suivi de mouvement et les variations colorimétriques complexes.



Traitement d'images

Informatique

Traitement du Signal

Electronique

Microsoft Windows

Mac OS X

MATLAB

Linux

FPGA

VHDL

Python

C/C++

OpenCV

Traitement vidéos