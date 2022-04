Ali KARANI, je suis assistant ressources humaines. Après une maitrise en relation sociale et potentiel humain à l'UPEC (Université Paris-Est Créteil) j'ai réalisé un stage de 4 mois et un CDD de 1 mois chez Crit intérim Paris 10ème. Étant membre d'une association, je me suis investi pleinement dans cette association. Je souhaite actuellement me réaliser au sein d'une entreprise ou une association de grande taille en Assistant Ressources Humaines. Je suis compétent pour exercer un emploi en Assistant Ressources Humaines et notamment dans des missions en Assistant Administratif et/ou Assistant Recrutement. Ceci me permettra d'affiner mon projet professionnel pour devenir chargé de recrutement et/ou chargé administratif. Je suis mobile et disponible immédiatement.



Mes compétences :

autonome

Capacité à travailler en équipe

Organisé

Travailler en équipe