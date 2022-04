C'est avec plaisir que je me présente, je suis Ali Khalifa, ingénieur en électroniques industrielles. Récemment, j'ai terminé mes etudes en Master professionnel en ingénierie industrielle et manufacturière. je suis passionné par le domaine industriel et tout ce qui est relatif à ce domaine manufacturier. un domaine de concurrence, d'amélioration continue, de créativité, de travail d'équipe...



Mes compétences :

ModelSim

MindView

Microsoft Visio

MS Project

Lean Manufacturing

GPAO

GMAO

Norme ISO 9001