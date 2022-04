Ali KHAYRAT

Les trois volet capital de mon travail



• Management :

- Animation de l’équipe de vente

- Recrutement des conseillers de vente.

- Formations et suivi individuel des formations.

- Suivi et évaluation de l’équipe de vente.

- Organisation et gestion des plannings.

- Dynamiser l’esprit d’équipe.

• En vente :

- Connaissance et fidélisation de la clientèle.

- Développement d’un accueil et d’un service de qualité.

- Développement des ventes et du chiffre d’affaire.

• En produit :

- Optimisation du niveau des stocks.

- Respect du visuel merchandising et de la marchandise.

- Connaissance des produits dans son intégralité et des tendances.

- Contrôle et suivi des réassorts.

- Remontées d’informations au siège.