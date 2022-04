Ali KHOBZI

MAINTENANCES



Entretien machine tournante.

KHA2M met à votre service son réseau de fournisseurs pour la fourniture de la pièce de rechange et ces compétences en mécanique pour l’entretien et la réparation de vos pompes.

Nous intervenons sur toutes marques et tous les types de pompe.

seepex®. Netzsch®. PCM. Allweiler. Fristam. Inoxpa®. Kiesel.



KHA2M c’est votre intervenant pour :

- une simple intervention de maintenance (changement de rotor, stator, soufflet de cardon, bielle)

- une réparation (changement d’un composant défectueux de pompe : tresse, garniture mécanique, chemise, arbre, roulements....).

- une reconstruction (rechargement céramique, carbure, caoutchouc).



Nous intervenons dans les meilleurs délais, suivant vos urgences et comprenons que vos arrêts machines puissent engendrer d’énormes pertes.

Nous essayons donc dans la mesure du possible de répondre à vos attentes très rapidement et ainsi d’optimiser le temps d’immobilisation de votre machine.



PROTÉGER – RÉPARER – PRÉSERVER

Matériaux de réparation et de revêtement



KHA2M Sarl s’occupe de la protection, de la préservation des actifs et de la reconstruction de surfaces et de pièces sollicitées.

Nous vous proposer nos solutions en tant que prestations de service ou comme une opération de maintenance. Simplement comme VOUS le souhaitez.



Nous proposons par des pratiques internationales confirmées dans nos ateliers ou sur site, des solutions aux problèmes, réalisable par nos soins, dans les domaines suivants :

Protection contre l'usure

Protection contre la corrosion

Protection contre l’agression chimique

Protection contre le bruit

Réparation de fuites / cassures

Optimisation de transport de pièces

A l’aide de notre technologie, vous pourrez



+ Réduire vos coûts de réparation

+ Prolonger la durée de vie de votre machine

+ Préserver et protéger les surfaces



N’hésitez pas à nous contacter par :

Téléphone au N° 06 62 08 43 13.

Fax au N° 05 23 31 34 19.

Email : kha2m@menara.ma

ali.kha2m@gmail.com