Ali KRAIEM(YAHMED)

- Ingénieur cycle long de l'ENIT en génie chimique industriel(process et étude des dimensionnement d'appareils nécessaires à la production avec une année en transforming du pétrole brut/Topping)

- ma carrière a été axée sur la maintenance( Usines/Parc Poids lourds& Grues) et le Management des projets de constructions des usines -

- actuellement , je travaille à mon compte dans le management des projets en cours et ceux des travaux neufs depuis les appels d'offre à la réception définitive d'une installation



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Expertise technique