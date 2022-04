Ali LAANATRI

Pilotage

• Direction, Organisation & Gestion :

- De projets Web Internationaux (méthodologie AGILE)

- De projets avec des parties prenantes et intérêts divergents

- De projets de refonte et ergonomie de sites Web avec contrainte de date de sortie

- De projets courts (50j/h) et longs ( > 2000j/h)

• Lancement et définition du cadre opérationnel (Plan Assurance Qualité)

- Définition du projet

- Organisation et responsabilités

- Les moyens de mise en œuvre

- Définition des jalons et livrables

• Suivi de projet :

- Animation des réunions (Comité suivis et de pilotage de projet)

- Gestion des actions et risques

- Priorisation des tâches et suivi du reste à faire

- Gestion des livrables : délais, qualité.

- Coordination, gestion et encadrement d’équipes

• Transverses, Prestataires, Clients, Near-Shore, Off-Shore

• Middle management

- Coordination et participation aux phases de déploiements des projets avec l’équipe Q&A et IT

- Coordination transverse de projets

• Gestion de la relation client, partenaire



Organisation / Stratégies / Enjeux

• Définition de la Vision, Mission, Offre de service, Stratégie

• Définition et suivi des KPIs

- Web analytique

- Statistiques

- Chiffre d’affaires

- Génération de leads

• Etude de marché

• Business model

• Veille technologique, concurrentielle

• Animation de réunions Produit (C-Level)

- Présentations de prototypes/idées de nouveaux produits

- Revue des projets, indicateurs clés, actions correctives-évolutives



Conseil

• Cadrage de projets

• Création et mise en place de la Roadmap Produits

• Animation d’ateliers de recueil du besoin (Workshop, Brainstorming, Sondage en ligne)

• Assistance à la conception et rédaction de spécifications fonctionnelles, accompagnement à la recette



Conduite du changement

• Formation :

- Formation en présentiel et à distance des équipes Commerciales, Marketing, Communication, Support Client, Client, Partenaires (Français, Anglais)

• Communication :

- Création d’actions marketing (emailing, lancement produit, ...)

- Animation de séminaires, petits déjeuners présentation produits en interne et en externe



Production

• Participation au phase de Réflexion d’architecture fonctionnelle

• Rédaction et mise en œuvre du brief Ergonomie et Design

• Modélisation de webflow

• Rédaction de Spécifications Fonctionnelles Détaillées

• Rédaction de Cahiers de recette et Recette Fonctionnelle

• Optimisation SEO (Technique et Wording)



Type d’organisation

• Grande Entreprise

• Start-up

• Association loi 1901



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de produit

Coordination de projet

Spécifications fonctionnelles

Relation clients

Avant-vente

Formation

Coordination d'équipes pluridisciplinaires

Support client

Support commercial

Stratégie de communication RH

SIRH

Positive Attitude

Team leader

Agile Development

Scrum

Product Road Mapping

Design

Social recruiting

Ergonomie

Functional project manager

Direction de projet

Business development

ERecruitment

Product Management

Marketing

Gestion de produits

Webmarketing

Management

Web project management