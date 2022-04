Ali LAARIF

20 ans d'expérience dans le déploiement de l'informatique, centre de gestion des données, le soutien et la protection des données.



- Motivé, rapide apprenant avec la pensée de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes critiques.



- Bonnes aptitudes interpersonnelles, adapte bien à de nouveaux environnements, amicales, et des approches chaque situation avec une attitude positive.



- Intégration et déploiement des systèmes, des solutions de sauvegarde et des solutions de stockage.



- Adopte une approche méthodologique et organisée dans mon travail.



- Bonne communication et esprit de partage et de travail en équipe.

Restant à votre disposition pour une rencontre, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.