Contrôle des appareils de levage;

Contrôlés des appareils de pression;

Qualification du mode opératoire de soudure (QMOS);

Contrôle non destructif (MT niveau 2).

CAO:Solid edge,solid works et autocad;

CFAO:Entek.



Mes compétences :

Langage assemleur PIC16F84A

SolidWorks

MPLAB

AutoCAD

C++