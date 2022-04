Ali lakhdar Master (MUS) en Génie Industriel et Logistique, plus de 16 ans d’expérience dans le domine industriels, tous ces années de travaille mon apporter beaucoup que se soit autant que technicien ou manger .

une nouvelle aventure commence par la création d' une entité spécialisé dans l’étude, la fourniture et les service industriels en Electrique , Electronique, Automatisme, Courant faible ( GTC et Détection Incendie).

Mon entreprise cherche des collaborateurs et partenaire pour l’étude, fourniture et installation dans le Maroc et le monde entier.