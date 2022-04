Je suis sociologue traducteur en langue peulh (foulfouldé). Je suis impliqué depuis cinq ans (temps partiel et temps plein combinés) dans la traduction de la Bible ainsi que des documents relatifs à la santé infantile, maternelle et au développement. J'ai compris en effet que le développement individuel et social passe par l'apprentissage et la connaissance. Or le meilleur moyen pour apprendre, c'est de lire, et surtout de lire dans notre langue maternelle. Je fais la traduction pour ma communauté mais j'offre aussi des services de traductions Français-Peulh, Anglais-Peulh, Français-Goulmancema (et vis versa).