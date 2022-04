Ali LOURHAOUI

Réseaux et sécurité des

Systèmes

- Mise en place de Réseau local

- Paramétrage de tous les équipements réseau-Télécom

- Implémentation et paramétrage d’active directory

- Création des stratégies de sécurité (GPO)

- Gestion du parc informatique supérieur de 15 machines avec des solutions remote

- Déploiement des logiciels et des mises a jour a distance.

- Langage de programmation C++ .

Bases de données - Administration Oracle (Gestion des utilisateurs, mise a jour, archivage)

- Les SGBD relationnelles et orienté objet (Oracle et SQL server)



Mes compétences :

Informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Administration réseaux

Cisco CCNA

DELL