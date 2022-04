Ali Mabrouk

30 Ans, Célibataire

Chargé de Clientèle

4 Années d’expériences en centre de contact

- Goût du contact client pour le service et la négociation

- Ouverture d’esprit, bonne présentation.

- Disponible de suite, je suis une personne sérieuse, dynamique et motivée.

-Je sais m’adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l’on me confie.



Persuadé qu'un paragraphe ne peut révéler totalement ma personnalité et mes compétences, je souhaite vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation...





Mes compétences :

Communication online