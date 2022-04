Ali Mahamat Sounemi IZADINE

Je m'appelle Izadine Ali, assistant des affaires économique de l'ENAM de OUAGADOUGOU B.FASO et gestionnaire et administrateur des entreprises formation en cours, jeune cadre de la Chambre de Commerce d'Industrie d'Agriculture des Mines et d'Agriculture (CCIAMA) du Tchad. je demande à tous ceux qui veulent investir ou développer leurs affaires au Tchad, que nous sommes là pour les conseiller, les orienter, les aider à s'installer et coopérer avec eux dans la mesure du possible.



Nous sommes dans un monde globalisé d'où les barrières et les obstacles au commerce n'ont pas leurs places, donc investissez plus chez nous pour de potentialités énormes et la création d'emploi.



mon point clé: j'aime faire les affaires avec des gens Honnêtes et responsables.



Mes compétences :

Administration

Business

Conseil